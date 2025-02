Nog twee mensen aangehouden voor witwassen

Woensdagochtend hield de politie ook al vier mensen aan. Onder hen zijn twee mannen van 41 en 39 uit Eindhoven. Een van hen is de eigenaar van een bedrijf in Venray. Daar zou crimineel geld, verdiend met de handel in drugs, zijn binnengekomen. Salaris van personeel zou deels contant worden uitbetaald en rekeningen zouden in de administratie worden gezet zonder dat daar daadwerkelijk iets voor is geleverd of gedaan. De politie meldt niet om wat voor bedrijf het gaat

De twee andere verdachten die woensdagochtend waren gearresteerd, zijn een man van 43 uit de gemeente Horst aan de Maas en een vrouw van 53 uit Venray. Het onderzoek naar de verdachten begon in september 2023.

De zes verdachten zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en fraude. Ze zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat, niet met de buitenwereld.

Rechercheurs doorzoeken 29 huizen en bedrijfspanden in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Daarbij zijn op meerdere plekken harddrugs gevonden, laat de politie woensdagmiddag weten. Ook is op meerdere plaatsen veel contant geld ontdekt, net als „een aantal ogenschijnlijk zeer kostbare horloges”. De politie heeft beslag gelegd op meerdere voertuigen, waaronder een Porsche.