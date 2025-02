Timpeorgel (1836) Halsteren weer in gebruik genomen

Dat meldde halsterse-zuidwestkrant.nl.

Orgelmaker Martin Butter en adviseur Dirk Bakker gaven tijdens de ingebruikname op 25 januari uitleg over de werkzaamheden. Janno den Engelsman, organist van de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, demonstreerde het instrument in werken van onder andere Telemann, Wesley, Mozart en Albert de Klerk.

De speeltafel. beeld Martin Butter

De Groningse orgelmaker Timpe bouwde het eenklaviers instrument in 1836 voor de rooms-katholieke kerk van de Kolonie van Weldadigheid in Veenhuizen. Het kostte 520 gulden en telde vier registers, terwijl er plek voor zeven registers was in het instrument. Het was het laatste orgel dat Timpe realiseerde. In 1892 verhuisde het instrument mee naar een grotere kerk in de kolonie in de Drentse plaats. Uiteindelijk vond men het orgel, dat inmiddels eigendom was van het Rijk, te klein voor deze grotere kerk. Daarom werd het in 1960 opgeslagen in de kelders van de Haagse Gevangenpoort. Het instrument had op dat moment zes registers. Sinds 1967 doet het orgel, na restauratie door de firma Blank, dienst in het Brabantse Halsteren.

Martin Butter restaureerde het instrument in 2024. De in 1967 door Blank geplaatste Dulciaan 8’ verving hij door een nieuwe Trompet 8’ in de stijl van Timpe.

De nieuwe Trompet 8’ in het orgel van de Sint-Martinuskerk in Halsteren. beeld Martin Butter

Het orgel bezit nu zeven registers en een aangehangen pedaal. Het pijpwerk van de Prestant 8’, de Holpijp 8’, de Fluit 4’ en de Octaaf 2’ is nog van Timpe.

De ingebruikname is terug te kijken op YouTube.