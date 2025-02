BBB-voorzitter: Breuk Overijssel aderlating

Dat zegt BBB-partijvoorzitter Erik Stegink.

Na de grote overwinning van de BBB in 2023 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gingen veel politiek onervaren mensen aan de slag in de provincies, zo taxeert hij de situatie. Het BBB-bestuur faciliteert afdelingen volgens hem op verschillende manieren. „Als een fractie daar behoefte aan heeft, dan kunnen we voor een coach zorgen om bijvoorbeeld aan de teamgeest te werken. Ook kunnen we iemand een opleiding, inhoudelijk of politiek, laten volgen. We zijn er niet alleen bij onderlinge meningsverschillen.”

De BBB-voorzitter vindt het jammer dat hij pas van de afsplitsing in Overijssel hoorde toen het nieuws daarover al rondging. „Sommige media wisten het denk ik eerder dan ik. Het vertrek is hun keuze. Het had van ons als bestuur niet gehoeven. We hebben geprobeerd de fractie bij elkaar te houden.” Daarvoor is onder meer een coach van buiten ingeschakeld.

Wat er precies speelde, is onduidelijk. De partij meldt dat een onoverbrugbaar verschil van mening uiteindelijk voor de afsplitsing heeft gezorgd.

In de Volkskrant zegt een van de vertrekkers, Statenlid Annette Nijhuis, dat de breuk te maken heeft met onenigheid over windenergie. Volgens het coalitieakkoord zouden partijen openstaan voor het plaatsen van meer windmolens, mits de versnippering daarvan zou worden tegengegaan door ze te clusteren per minimaal vier stuks. Toen puntje bij paaltje kwam, zou de BBB-fractie echter hebben getalmd met het uitwerken van die beleidsvoornemens.

In NRC Handelsblad zegt diezelfde Nijhuis dat de stroom aan moties die BBB’ers indienden als de wolf weer een keer had toegeslagen bij een boer haar ging tegenstaan. Zij wilde dat BBB het eerlijke verhaal zou uitdragen, namelijk dat de wolf alleen anders kan worden beheerd door het wijzigen van de Europese regelgeving. Leidend voor haar was verder niet het BBB-verkiezingsprogramma, maar het coalitieakkoord. Daarin kwamen partijen overeen beleid te voeren „binnen de bestaande wettelijke kaders.”

BBB vormt in Overijssel een coalitie met VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. De fractievoorzitters van die laatste vier partijen kwamen dinsdagavond bij elkaar om te bespreken hoe ze nu verder moeten.

„Het zijn niet één of twee mensen die opstappen, maar zes tegelijk”, aldus SGP-fractievoorzitter Jan Jonker voor het overleg. „We moeten het voorlopig doen met een paar summiere verklaringen. Er moet echt wel iets aan de hand zijn als een fractie bijna halveert.”