Spiritueel leider en jetsetter Aga Khan (88) overleden

Prins Shah Karim Al Husseini, zoals de spiritueel leider van de ongeveer 15 miljoen Ismaili-moslims ter wereld heette, genoot van een weelderige levensstijl. Zo bezat hij privéjets, een superjacht met een geschatte waarde van 200 miljoen dollar en een privé-eiland op de Bahama’s.

Schattingen van zijn vermogen variëren van 800 miljoen tot 13 miljard dollar. Zijn geld was afkomstig van zijn familie-erfenis en succesvolle investeringen in zijn paardenfokkerij, toerisme en onroerend goed. Hij bezat ook een farmaceutisch bedrijf, een bank en een visnettenfabriek in Oeganda.

De internationale jetset-figuur, die de Britse, Franse, Zwitserse en Portugese nationaliteit had, stak ook miljoenen in ontwikkelingswerk. Hij richtte daartoe in 1967 het Aga Khan Development Network op. De groep internationale ontwikkelingsorganisaties heeft 80.000 mensen in dienst die helpen bij de bouw van scholen en ziekenhuizen en elektriciteit leveren aan miljoenen mensen in de armste delen van Afrika en Azië.

Husseini werd geboren op 13 december 1936 in Genève en bracht zijn vroege jeugd door in Nairobi, Kenia. Toen zijn grootvader, sultan Mahomed Shah Aga Khan in 1957 stierf, werd hij op 20-jarige leeftijd de imam van de Ismaili-moslims, een tak van de sjiitische islam.

De Ismailieten geloven dat Aga Khan een directe afstammeling was van de profeet Mohammed via de neef en schoonzoon van de profeet, Ali, de eerste imam, en zijn vrouw Fatima, de dochter van de profeet.