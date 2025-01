Protestantse gemeente Brielle stoot Catharijnekerk af, Walburgiskerk Zutphen erkend museum

Catharijnekerk Brielle

De protestantse gemeente in Brielle stoot de monumentale Sint-Catharijnekerk op termijn af. Financieel wordt het steeds lastiger om het kerkgebouw te onderhouden. Vorig jaar werd besloten voorlopig alleen onderhoud uit te voeren dat nodig is om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Voor groot onderhoud is geen financiële ruimte.

Van de scenario’s voor het terugdringen van de kosten bleek afstoten het meest haalbaar, aldus een bericht in het kerkblad. Bij de toekomstige eigenaar wil de kerkenraad verhuur van de kerk voor de wekelijkse kerkdiensten en rouw- en trouwdiensten bedingen. „Mocht dit niet mogelijk zijn, dan willen we toch het kerkgebouw afstoten en uitwijken naar een andere locatie.”

De kerkenraad heeft geen haast. Er wordt rustig gezocht naar een koper. De gemeente Voorne aan Zee is benaderd, maar bleek niet geïnteresseerd in overname van het kerkgebouw. In het kerkblad wordt 2028 genoemd als „het uiterste moment voor de verkoop of afstoot”.

De Sint-Catharijnekerk is gebouwd in de vijftiende eeuw. In 1575 trouwde Willem van Oranje er met zijn derde vrouw Charlotte de Bourbon.

De Grote of Sint-Catharijnekerk in Brielle vanbinnen. beeld Cees van der Wal

Walburgiskerk Zutphen

De Walburgiskerk in Zutphen is vrijdag (31 januari) door cultuurwethouder Sjoerd Wannet officieel geopend als erkend museum. De landelijke museumregistratiecommissie heeft de kerk opgenomen in het museumregister. Dat maakt het mogelijk om bezoekers die beschikken over een museumkaart vrij toegang te geven. Voor een bezoek aan de Librije of de toren moet wel worden betaald.

Het kerkgebouw herbergt meerdere kunsthistorische schatten, zoals vele gewelf- en pilaarschilderingen, een kaarsenkroon uit 1395 (opgenomen in de canon van de mooiste kunstvoorwerpen van de Nederlanden voor 1750), de Librije (een middeleeuwse kettingbibliotheek, ontstaan in 1563) en het bekende Baderorgel, gebouwd in 1643. Het oudste deel van de kerk dateert van rond 1100.

Nieuws in beeld Het Baderorgel in de Walburgiskerk te Zutphen. beeld RD, Anton Dommerholt De Walburgiskerk in Zutphen, met de IJssel op de voorgrond. beeld RD, Sjaak Verboom

De kerk is eigendom van de organisatie [Gelderse Kerken](Walburgiskerk Zutphen weer in gebruik). De exploitatie is alleen mogelijk dankzij de inzet van meer dan honderd vrijwilligers. De kerk ontvangt geen structurele subsidies. Ze is onderdeel van het Grootste Museum van Nederland en van dinsdag tot en met zaterdag voor bezichtiging geopend. Vorig jaar trok de kerk 30.000 bezoekers. Van Pasen tot eind oktober is de kerk in gebruik bij de protestantse gemeente in Zutphen voor de wekelijkse erediensten op zondag.