Zuid-Korea bevestigt terugtrekken Noord-Koreaanse troepen Koersk

Noord-Korea heeft naar schatting ongeveer 11.000 militairen naar bondgenoot Rusland gestuurd. Daarvan zouden er driehonderd zijn gesneuveld en 2700 gewond zijn geraakt, liet de spionagedienst weten aan Zuid-Koreaanse parlementariërs. Eerder schreven westerse media als The New York Times al dat de Noord-Koreaanse troepen kennelijk zijn teruggetrokken van de frontlinies, mogelijk om aanvullende trainingen te krijgen of omdat de Russische krijgsmacht een betere manier zoekt om ze in te zetten.

Het democratisch bestuurde Zuid-Korea maakt zich grote zorgen over de Noord-Koreaanse betrokkenheid bij de grondoorlog in Europa. Er zijn onder meer zorgen dat het regime van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un als tegenprestatie geavanceerde militaire technologie kan ontvangen. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog met elkaar in oorlog, omdat na de Koreaanse Oorlog van de vorige eeuw nooit een volwaardig vredesverdrag is gesloten. Er geldt alleen een wapenstilstand.