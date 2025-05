Ruim 30 doden gemeld bij aanvallen door Israël op school in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Israëlische luchtaanvallen op een school in Gaza die ontheemden herbergt, hebben 31 mensen het leven gekost, meldt de burgerbeschermingsdienst van Gaza. Tientallen anderen raakten gewond. Het schoolgebouw staat in het vluchtelingenkamp Bureij, in het hart van de Gazastrook.