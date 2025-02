China kondigt importheffingen op producten uit VS aan

De nieuwe belastingen zijn een reactie op de invoerheffingen die Donald Trump voor China had aangekondigd en die dinsdagochtend ingingen. De Republikein wil het land dwingen om de productie en de verspreiding van de zeer verslavende pijnstiller fentanyl te stoppen. De heffingen komen bovenop de tarieven die al bestonden.

De Chinese heffingen gaan vanaf maandag gelden. In een verklaring meldde Beijing dat de Amerikaanse heffingen „een ernstige schending” zijn van de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Trump zei maandagavond dat hij „waarschijnlijk in de komende 24 uur” met Beijing gaat praten over de heffingen op Chinese goederen. „Er bestaan geen winnaars in een handelsoorlog of een tarievenoorlog”, benadrukte eerder het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Trump had ook voor Mexico en Canada heffingen aangekondigd, van 25 procent. Deze werden maandag op het laatste moment met een maand uitgesteld nadat beide landen maatregelen langs de grens hadden aangekondigd.