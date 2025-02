Binnenland

De coalitiepartijen in de provincie Overijssel gaan zich beraden over de situatie die is ontstaan na het vertrek van zes Statenleden van de BBB. „Als ik goed tel, zijn we nu onze meerderheid kwijt”, aldus VVD-fractievoorzitter Ton Serlie. De coalitie heeft nu nog maar 22 van de 47 zetels in Provinciale Staten.