De BBB veroverde bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 maar liefst zeventien zetels in Overijssel. De partij sloot daarna een coalitieakkoord met VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. Gezamenlijk hadden zij 30 van de 47 zetels in de Staten. Ook toen vorig jaar twee leden van de BBB opstapten en gezamenlijk verdergingen, behielden de coalitiepartijen een meerderheid.

Dat verandert nu nog eens zes provinciale politici uit de grootste fractie in de Staten stappen. Het gaat om Aart van den Brink, Annette Nijhuis, Dario Prinsen, Edith du Bois, Luuk Buunk en Sanne Winkels. Zij zeggen wel nog steeds achter het coalitieakkoord te staan.

„Binnen onze fractie hebben wij altijd willen werken gebaseerd op de kernwaarden van de BBB. Ons besluit is genomen naar aanleiding van een recent en onoverbrugbaar verschil hoe deze kernwaarden in te vullen”, aldus Van den Brink, die fractievoorzitter wordt van Provincie Belang Overijssel. „Politiek is ingewikkeld; goed uit elkaar gaan in die context nog meer. Toch streven wij ernaar om goed uit elkaar te gaan. Wij staan nog steeds achter het coalitieakkoord, het beleid en de invulling van Gedeputeerde Staten. Wij gaan graag in gesprek met de huidige coalitiepartijen om dit constructief op te lossen.”

BBB-fractievoorzitter Carla Evers zegt in een schriftelijke reactie „teleurgesteld” te zijn dat „een aantal collega’s ervoor kiest een andere weg in te slaan”. Volgens Evers is de afgelopen tijd juist gewerkt aan het versterken van de samenwerking binnen de fractie, onder meer met hulp van een coach.