Stichting werkt aan uitgave evangelisatieboekje ds. Ramsbottom

Ds. Ramsbottom (1929-2023)__was strict baptistpredikant in Engeland. De titel van zijn boekje luidt ”Bible Doctrines Simply Explained”.

Kunt u iets zeggen over uw persoonlijke verbondenheid met The Gospel Standard? Wat boeit u in de gemeenten rondom dit blad?

„In 1995 brachten mijn vrouw en ik twee weken door in het Engelse Eastbourne. We bezochten de diensten in de strict baptistkerk van ds. S. Mercer. De stilte en de ernst, de eenvoud van de weinige kerkgangers, de Schriftuurlijk-bevindelijke preek, het trof ons diep. Door het lezen van de levensbeschrijving van Philpot is die band versterkt. Jaren later hebben we ds. Mercer nog een paar keer bezocht. Onvergetelijk. Hij was een ootmoedig, klein van zichzelf denkend kind des Heeren.”

Wat is ”Bible Doctrines Simply Explained” voor geschrift? Wat beoogde ds. Ramsbottom ermee en voor wie was het bedoeld?

„Ds. Ramsbottom had veel liefde tot kinderen. De vele boeken die hij voor die doelgroep geschreven heeft, bevestigen dit. Hij wilde graag dat de kinderen de dierbare leer van ons allerheiligst geloof zouden leren kennen. De vertellingen die hij in zijn gemeente op de zondagsschool hield, vormden daarvoor de basis. Dit geschrift is dus oorspronkelijk bedoeld voor kinderen, maar de eenvoudige uitleg van de calvinistische geloofsleer voorziet ook voor ouderen in een behoefte. Het boekje heeft voor velen als wegwijzer mogen dienen, tot in Afrika toe.”

Ds. J.C. Philpot had, zeggen sommigen, in zijn prediking geen woord voor een onbekeerd mens. Hoe ziet u dat? En als hij dan echt geen woord had voor een onbekeerd mens, wat staat er dan in een boekje over de geloofsleer dat geschikt zou zijn voor evangelisatie?

„Als we bedoelen dat de oproep tot bekering en geloof en het zogenaamde aanbod van genade gemist wordt, dan is dat inderdaad een punt van verschil met sommige kerken in ons land. Ds. G.H. Kersten raadde daarom aan niet alleen Philpot te lezen. Maar in zijn prediking wordt de weg der bekering onderscheiden en rijk getekend. Philpot was in dit opzicht een echte pastor, met hart voor de schapen. Die prediking kan een onbekeerd mens, door het werk van Gods Geest, doen zien wat hij mist, en zij die ten onrechte menen te geloven tot de overtuiging brengen dat men zich bedriegt. In dit boekje gaat het echter niet over deze dingen. Het legt de geloofsleer op hoofdpunten eenvoudig en beknopt uit. Ramsbottom zegt dat alleen de Heilige Geest het ware begrip kan geven.”

De Nederlandse uitgave krijgt een beperkte oplage van 500 exemplaren. Wat gebeurt daarmee?

„Het is een eerste oplage. We gaan de onder ons bekende organisaties die Bijbels verspreiden een gratis exemplaar sturen. Verder willen we in –kerkelijke– bladen adverteren. We hopen dat dit boekje, net als de Engelstalige versie, gebruikt zal worden op evangelisatieposten en bij Bijbelverspreiding. Het is trouwens ook geschikt voor het zondagsschoolwerk. Onze stichting werkt zonder winstoogmerk, dus we bieden het tegen een lage prijs aan.”

Heeft u wijlen ds. Ramsbottom zelf ontmoet, horen preken wellicht? Hoe kijkt u terug op hem en zijn werk?

„Eenmaal heb ik hem ontmoet, daarna niet meer. Een jaar of tien geleden ben ik begonnen met het vertalen en gratis verspreiden van zijn preken en meditaties. Hieruit is onze stichting en het blad Metgezel voortgekomen. De preken en meditaties van Ramsbottom zijn eenvoudig, hartelijk en gunnend. De Heere weet voor hoeveel zielen hij tot zegen heeft mogen zijn. En hij spreekt nog nadat hij gestorven is, ook tot kinderen.”

