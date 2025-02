Buitenland

Een Duitse man van 76 jaar heeft een brand in een trein veroorzaakt door een kopje koffie te zetten. Hij had zijn eigen gasstelletje meegenomen en dat op zijn koffer gezet. Die vloog in brand en begon flink te roken, waarna andere passagiers aan de noodrem trokken. Een van de aanwezigen wist het vuur te doven met een brandblusser.