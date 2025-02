Ds. J.C. den Ouden voor IRS: Aanvallen niet op de leer van de kerk maar op de ethiek

De hersteld hervormde predikant uit Maartensdijk sprak zaterdag op de winterconferentie van de stichting In de Rechte Straat (IRS). De bijeenkomst in verenigingsgebouw Elim te Kamerik trok ongeveer vijftig deelnemers.

Het was de eerste keer dat IRS een eendaagse winterconferentie hield. Tot dit jaar werden er meerdaagse conferenties gehouden in Vierhouten, maar dat kon niet meer, deelde IRS-directeur Hans van Hoof mee. Het bestuur spant zich in om toch weer meerdaagse conferenties te organiseren.

Ds. Den Ouden sprak over bedreigingen en beloften voor de kerk van Christus. Hij constateerde dat de kerk in Nederland op dit moment in toenemende mate bedreigd wordt door aanvallen van de duivel. Als eerste punt noemde hij de strijd rond huwelijk en gezin. „God bouwt Zijn kerk door gezinnen. Door haast, drukte, ruzies en echtscheidingen neemt de betekenis van het gezin af als broedplaats voor de godzaligheid. Ook de drukte van moeders stemt tot zorg. Vroeger waren vrouwen dikwijls nog meer tot zegen dan dominees.”

„De satan gebruikt sociale media om ons denken over bezit, huwelijk en seksualiteit te beïnvloeden” Ds. J.C. den Ouden, spreker IRS-conferentie

Hij noemde vervolgens de invloed van sociale media. „De satan gebruikt sociale media om ons denken over bezit, huwelijk en seksualiteit te beïnvloeden en ze kapen onze vrije tijd. Het lezen schiet er al meer bij in. Ik houd mijn hart vast bij de aangekondigde nieuwe digitale revolutie.”

Een grote rol speelt volgens ds. Den Ouden ook de opkomende uitleg van Gods Woord, de nieuwe hermeneutiek. „Sommige theologen menen dat ze meer weten dan Paulus en dat wat hij zei en schreef tijdgebonden was. Zo wordt de Bijbel een tandeloze leeuw. In de prediking gaat het meer over Gods liefde dan over Zijn heiligheid. Veel mensen vinden God een middel om hun behoeften te vervullen.”

Welvaart

Een bedreiging ziet de predikant eveneens in de grote welvaart en rijkdom. „Waar gaat het hart naar uit? Mensen worden gevoed door bladen met schitterende artikelen over reizen en wonen. Ook Terdege ontkomt er niet helemaal aan. De welvaart is een echte Klaas Vaak die je zand in de ogen strooit. De eeuwigheid raakt buiten beeld.”

Nieuws in beeld Ds. J.C. den Ouden tijdens de IRS-conferentie in Kamerik. beeld Hanno de Vries Bezoekers van de IRS-conferentie in Kamerik. beeld Hanno de Vries beeld Hanno de Vries beeld Hanno de Vries beeld Hanno de Vries

De Maartensdijkse predikant wilde niet gaan somberen. „Moedeloos is goddeloos”, vindt hij. Hij bracht in herinnering dat de kerk in Rusland in de vorige eeuw tientallen jaren werd verdrukt, maar dat er na de val van het IJzeren Gordijn 30.000 nieuwe kerken in het land zijn gebouwd. Hij noemde verder China, waar het zestig jaar geleden na de periode Mao-Tse-toeng gedaan leek met het christelijk geloof. Nu is dat land hard op weg om het land met het grootste aantal christenen te worden. „Christus beschermt Zijn kerk en Hij heeft Hij gezegd: „Ziet Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Dwaling en zonde

Na de toespraak kwam er een opmerking van een aanwezige dat kerkisme tegenwoordig niet meer zo speelt, maar wel de vraag wat waarheid is. Dat beaamde ds. Den Ouden. „Niet het ”wij zijn de kerk”, maar het willen leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord speelt nu vooral. Vroeger ging het om de leer, nu ligt het front bij de ethiek. Het botst vooral op het punt van huwelijk, gezin en seksualiteit. De Bijbel is over die onderwerpen niet onduidelijk. Er is overigens verschil tussen dwaling en zonde. Bij de vrouw in het ambt gaat het om een dwaling, terwijl het bij het toestaan van homoseksualiteit gaat om een zonde.”

’s Middags sprak ds. P.D. Teeuw, voorzitter van IRS, over de roeping van de kerk om een licht te zijn in een samenleving die zich steeds verder van haar christelijke wortels verwijdert. Het zijn van een licht verduidelijkte hij aan de hand van het optreden van Petrus en Paulus in het boek Handelingen. Zij verdedigden het geloof, gaven uitleg en prezen de Heere Jezus aan. „Bij het evangeliseren is het belangrijkste om ervan te getuigen dat er maar één Naam onder de hemel gegeven is waardoor wij kunnen zalig worden, namelijk Jezus Christus.”