Onderhandelaars België praten nog over verdeling kabinetsposten

De Franstalige liberalen, de Vlaamse sociaaldemocraten, een Franstalige centrumpartij, de Vlaamse christendemocraten en de Vlaams-nationalistische N-VA zullen de nieuwe Belgische regering gaan vormen.

De eerste reacties op het nieuwe regeerakkoord zijn wisselend. Zo stelt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeversorganisatie van België, dat het tevreden is dat er een regeerakkoord is bereikt. Maar vakbond ACLVB zegt ontgoocheld te zijn over het ontbreken van fundamentele hervormingen in dat akkoord.

En waar voorzitters van de coalitiepartijen benadrukken dat het regeerakkoord juist wel „hervormingen voor de toekomst” bevat, roept Raoul Hedebouw, voorzitter van oppositiepartij PVDA, op tot „sociaal verzet”. De partijen willen volgens hem „onze sociale en democratische rechten afbreken en ons uitpersen als citroenen”.

De Vlaming Bart De Wever van de Vlaams-nationalistische N-VA lijkt op weg de volgende premier van België te worden. Ook dat valt niet overal goed. „Het is gebeurd”, reageerde Sophie Rohonyi, voorzitter van de oppositiepartij DéFI. „Het land van het surrealisme zal worden geleid door een Vlaams-nationalist.”