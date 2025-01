Regering Trump houdt vast aan 1 februari voor importtarieven

Daarmee reageerde ze op een bericht van persbureau Reuters eerder op de dag. Volgens ingewijden zouden de importheffingen naar verwachting pas op 1 maart ingaan, in plaats van aanstaande zaterdag. „De berichten zijn onjuist. Ik was net met de president in de Oval Office en ik kan bevestigen dat de deadline van 1 februari die president Trump heeft ingesteld van kracht blijft”, zei Leavitt.

Volgens haar gaat Trump zaterdag invoerheffingen van 25 procent opleggen op producten uit Canada en Mexico en 10 procent op producten uit China, „voor de illegale fentanyl die ze hebben verkregen en waarvan ze de verspreiding in ons land hebben toegestaan, wat tienduizenden Amerikanen het leven heeft gekost”. Met het opleggen van de invoertarieven zou Trump zijn „beloften nakomen”.

Zaterdag wordt mogelijk ook bekend of bepaalde producten zijn uitgezonderd van de importtarieven en welke. De bronnen van Reuters hebben gezegd dat bij de aankondiging een procedure zou komen waarmee landen vrijstellingen kunnen aanvragen voor bepaalde producten.

Trump heeft ook gedreigd met importheffingen tot 20 procent voor producten uit andere delen van de wereld, waaronder de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Trump die in zou willen voeren.

Kort na de verklaring van de perschef ging de dollarkoers omhoog, met name ten opzichte van de Mexicaanse peso en de Canadese dollar, die volgens Reuters waren gestegen na zijn eerdere bericht. De euro zakte ook en werd 1,0374 dollar waard. Op de aandelenbeurzen in New York waren minnen te zien na de verklaring. Zo daalde de Dow-Jonesindex vrijdag 0,8 procent.