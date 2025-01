Dat waren de allereerste woorden die Agam Berger met een viltstift op een whiteboard schreef, toen ze afgelopen donderdag na 482 dagen gevangenschap in de Gazastrook werd vrijgelaten. Ze tekende die tekst op, terwijl ze samen met haar ouders in een legerhelikopter naar het ziekenhuis werd gebracht.

Stukje bij beetje wordt duidelijk hoe het geloof haar in die stikdonkere maanden tot troost was. Agam werd op 7 oktober 2023 uit legerbasis Nahal Oz ontvoerd. De beelden van de bebloede soldaat gingen de hele wereld over. Gijzelaars die in november van dat jaar werden vrijgelaten, verklaarden al dat ze weigerde op sjabbat voor haar ontvoerders te koken. Hoe ze altijd bad voor haar eten. En hoe ze ook probeerde haar medegevangenen vanuit haar religieuze principes te bemoedigen.

Dat vertelden ook de vier andere vrouwelijke soldaten uit Nahal Oz, die vorige week werden vrijgelaten. Samen met Agam hielden ze zo goed mogelijk de Joodse tradities in ere. Ze weigerden tijdens Pesach gedesemd brood te eten en probeerden op Grote Verzoendag te vasten. Geen gemakkelijke opgave, gezien de ondervoeding waaraan ze allemaal leden.

De verhalen van gijzelaars die in november 2023 werden vrijgelaten, hadden ook hun weerslag op de familie van Agam. Haar ouders, Shlomi en Merav, hielden sinds die tijd de sjabbat en organiseerden gebedsbijeenkomsten. Nicht Ashley Waxman Bakshi verklaarde deze week tegen The Times of Israel dat het geloof de familie op de been hield. „We hebben heel veel gebeden; Agam heeft ons allemaal geïnspireerd.” Zelf gaat ze weer regelmatig naar de synagoge, „terwijl ik twee jaar geleden een complete atheïst was”.

Agam Berger in IDF-helikopter. beeld GPO

Nu begint voor Agam en de andere vrijgelaten gijzelaars de verwerking van het drama van de afgelopen zestien maanden. Voor Arbel Yehoud waren de verschrikkingen zelfs op de dag van haar vrijlating nog niet voorbij. De doodsangst was donderdag in haar ogen te lezen toen een enorme menigte Gazanen haar belaagde, terwijl gewapende Hamasleden haar naar een wachtende auto van het Rode Kruis begeleidden.

Zelfs tot het laatste moment deed de Palestijnse terreurbeweging er alles aan om het lijden van deze jonge vrouw zo pijnlijk mogelijk te maken. Na alles wat ze in de achterliggende periode al heeft meegemaakt.

Intussen kijkt Israël in spanning uit naar de vrijlating van nieuwe gijzelaars. Juist met het oog op de wachtende families sloot het kantoor van premier Benjamin Netanyahu het officiële bericht over de overdracht van Agam Berger donderdag af met de woorden uit Amos 9 vers 14: „En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden.”

