Eerder dreigde Trump invoerheffingen van 25 procent voor de buurlanden en belangrijke handelspartners van de Verenigde Staten op te leggen vanaf 1 februari, dus vanaf zaterdag. De bronnen hebben geen percentage genoemd.

Bij de aankondiging zal volgens hen een procedure komen waarmee landen vrijstellingen kunnen aanvragen voor bepaalde producten.

Los van de bronnen heeft een regeringsfunctionaris gezegd dat Trump vrijdag zijn tariefplannen aan het herzien was. Dat zou mogelijk ruimte laten voor uitzonderingen, maar eventuele uitzonderingen zouden schaars zijn, aldus de functionaris.

Een aankondiging van importtarieven kan de financiële markten en de relatie tussen de VS en Canada en Mexico onder druk zetten. De latere invoerdatum suggereert wel dat de regering van Trump een zorgvuldigere aanpak wil hanteren en uitzonderingen mogelijk wil maken. Het geeft Mexico en Canada ook meer tijd om te onderhandelen over maatregelen om te voldoen aan de doelen die Trump heeft gesteld voor de dreigende invoerheffingen. Hij wil daarmee de buurlanden onder druk zetten om de stroom van illegale immigranten en fentanyl over de Amerikaanse grenzen tegen te gaan.

De Canadese premier Justin Trudeau zei eerder vrijdag dat Canada direct en krachtig zal terugslaan als de VS invoerheffingen opleggen aan het land. Ook zei hij dat Canada de komende weken mogelijk voor zware tijden komt te staan. „Ik begrijp dat Canadezen mogelijk bezorgd en ongerust zijn, maar ik wil dat ze weten dat de federale regering, en eigenlijk alle bestuurslagen, achter hen staan.”

De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft gezegd dat ze importtarieven voor haar land „met een koel hoofd” zal afwachten. De dreigende tarieven zouden volgens haar het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag „opzij zetten”. De Mexicaanse minister van Economie Marcelo Ebrard heeft de tarieven „een strategische fout” genoemd. Hij stelde daarbij dat auto’s, koelkasten, computers, televisies, bier en fruit uit Mexico voor Amerikanen duurder zouden worden door de invoerheffingen.