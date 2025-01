Chipbedrijven herstellen verder op Damrak na goede vooruitzichten

DeepSeek gebruikt veel minder chips dan andere chatbots zoals ChatGPT, maar zou wel vergelijkbare resultaten boeken. Dat wakkerde de vrees aan voor een dalende vraag naar chips van westerse producenten. Later deze week kwam ASML echter met sterke resultaten. De chipmachinemaker heeft in het afgelopen kwartaal en boekjaar een recordomzet behaald en verwacht verdere groei, doordat klanten behoefte hebben aan geavanceerde chipmachines voor AI-toepassingen.

Op de Amsterdamse beurs stegen ASML, ASMI en Besi vrijdag tot 3,7 procent en stonden daarmee bovenaan de AEX-index. Mede door de koerswinsten van de chipbedrijven sloot de AEX-index 0,3 procent hoger op 921,94 punten. De MidKap is vlak gesloten op 844,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot zo’n 0,3 procent.

Beleggers in de tech- en chipsector verwerkten ook cijfers van het Amerikaanse Apple. Het techconcern heeft naar eigen zeggen zijn beste kwartaal ooit achter de rug, ondanks tegenvallende iPhone-verkopen in China. Apple profiteerde onder meer van sterke verkopen van zijn iPads en Macs, waarbij nieuwe chips klanten overtuigden om een nieuw model aan te schaffen. Daarnaast presteerde chipproducent Intel afgelopen kwartaal beter dan voorzien.

AkzoNobel stond onderaan de AEX met een verlies van 2,3 procent. Het verfconcern presenteerde eerder deze week een tegenvallend kwartaalbericht. De omzet in het vierde kwartaal is licht gestegen, maar de nettowinst viel flink lager uit. Voor dit jaar wordt bovendien geen significant marktherstel verwacht.

BAM steeg 3,2 procent. Het bouwbedrijf werd het meerjarig onderhoud en de renovatie van de Sluiskiltunnel gegund. Het contract loopt vanaf 23 mei 2025 tot en met halverwege maart 2033 en gaat onder meer om dagelijks onderhoud.

In Zürich kreeg Novartis er 1,9 procent bij. De Zwitserse farmaceut zag de omzet en winst stijgen in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,0397 dollar waard, tegen 1,0418 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 72,93 dollar. Brentolie bleef gelijk in prijs en kostte 76,87 dollar per vat.