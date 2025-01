De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) concludeerden donderdag dat het inmiddels 11-jarige meisje aan haar lot is overgelaten nadat ze was ondergebracht bij een pleeggezin in Vlaardingen. Ze zei dat ze door hen werd mishandeld en vroeg meerdere keren om hulp, maar ze werd niet geloofd. Haar biologische moeder en andere mensen uit haar omgeving sloegen eveneens tevergeefs alarm. Ook met een waarschuwing van haar basisschool is niets gebeurd, stelde de Inspectie van het Onderwijs in een apart onderzoek vast.

Zorginstanties Enver (pleegzorg) en de William Schrikker Stichting (jeugdbescherming) hadden het meisje moeten begeleiden, maar zij werkten volgens de inspecties slecht samen. Een begeleider van het meisje is op non-actief gesteld omdat hij te weinig professionele afstand tot de pleegouders had gehouden.

Het meisje werd in mei vorig jaar naar een ziekenhuis gebracht met hersenletsel en botbreuken. Ze is voor de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg.

De bijeenkomst van de gemeenteraad kan nog worden verschoven naar 19 of 20 februari, in verband met „de mogelijke betrokkenheid van externe partijen”. De raadsleden willen spreken met mensen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met vertegenwoordigers van de drie inspecties en met de verantwoordelijke wethouders. Ook willen ze mensen van de gezamenlijke jeugdhulp van de regio Rijnmond en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitnodigen.