Canada bevindt zich volgens Trudeau op een cruciaal moment. „We staan klaar met een reactie, een doelgerichte, krachtige maar redelijke, onmiddellijke reactie. Het is niet wat we willen, maar als hij doorzet, zullen wij ook in actie komen”, zei hij tijdens een televisie-uitzending. Hij voegde eraan toe dat alle opties nog mogelijk zijn. Eerder liet Trump al weten vanaf 1 februari 25 procent aan tarieven te willen heffen op goederen uit Canada en Mexico. Die zijn vooralsnog niet officieel aangekondigd.