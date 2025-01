Het document uit 2013, afkomstig van het ministerie van Informatie, kwam via foto’s van een Syrische journalist in handen van journalistencollectief OCCRP. Naast Vranckx en zijn cameraman, stonden er ook namen van verslaggevers van onder meer BBC, CNN, El País en Le Monde op de lijst.

Vranckx is niet verbaasd, laat hij weten aan Knack. „Ik wist dat ik op die zwarte lijst stond”, zegt Vranckx, die stelt dat het regime hem in 2012 wilde opvoeren als getuige na de dood van een Franse journalist. „Omdat ik hun officiële versie van de waarheid niet wou bevestigen, mocht ik het land niet meer binnen. Heel simpel.” Vranckx, inmiddels gepensioneerd, keerde desondanks nog terug naar Syrië. Hij ging onder meer naar Aleppo en Idlib.

Op de zwarte lijst staat ook de naam van de Amerikaan Austin Tice. De journalist van The Washington Post verdween in 2012 in Syrië en wordt nog steeds gezocht.