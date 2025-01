Prijsplafond EU tegen hoge gasprijzen stopt

Het prijsplafond is nooit in werking getreden. Dat zou gebeuren als de Europese gasprijs drie werkdagen of langer boven 180 euro per megawattuur zou uitkomen. Maar na de invoering van het mechanisme begin 2023 was dit niet meer voorgekomen.

Eind 2023 besloot de EU het prijsplafond nog te verlengen met een jaar tot en met januari 2025. Een nieuwe verlenging komt er niet.

De voor Europa toonaangevende gasprijs lag vrijdagmiddag een stuk hoger dan begin vorig jaar, maar zit nog ver onder de 180 euro die als plafond werd afgesproken. Het gaat om bijna 53 euro per megawattuur, ruim 82 procent meer dan een jaar geleden.