EU-landen manen EIB om meer te investeren in defensie

In aanloop naar de Europese top over defensie, komende maandag, roepen negentien Europese leiders de EIB op „een nog sterkere rol” op zich te nemen om de defensiesector op toeren te helpen. De investeringsbank zou zijn kredietregels moeten „herbeoordelen” en „zo min mogelijk” gegadigden moeten uitsluiten. Al mag de kredietwaardigheid van de bank er niet onder lijden, tekenen premier Dick Schoof en zijn achttien collega’s in een brief aan de EIB aan.

Tijdens de afgelopen decennia van relatieve vrede in Europa is de Europese wapenindustrie in het slop geraakt. Financiële instellingen investeren door eigen regels of internationale afspraken vaak ook geen geld meer in wapenfabrikanten en andere bedrijven. Dat maakt het extra moeilijk om nu snel op te schalen, zoals de wakker geschrokken EU-landen willen.