Beurzen New York hebben slechtste dag in jaren na heffingen Trump

De S&P 500 sloot 4,8 procent lager op 5396,52 punten, waarmee de brede graadmeter de slechtste dag kende sinds juni 2020. Daarmee ging ongeveer 2 biljoen dollar aan beurswaarde verloren, oftewel zo’n 1800 miljard euro.

De Dow-Jonesindex verloor 4 procent tot 40.545,93 punten. Techbeurs Nasdaq ging 6 procent onderuit tot 16.550,61 punten.

Volgens analisten vergroten Trumps heffingen het risico op een wereldwijde recessie. Naast de obstakels voor de sterk geglobaliseerde economie, zorgt ook de onzekerheid over toekomstige handelsmaatregelen voor nervositeit bij beleggers. Zo hebben de Europese Unie en China gezegd de handelstarieven te vergelden.

Vooral Amerikaanse bedrijven die hun producten laten maken in Aziatische landen als China, Bangladesh en Vietnam hadden het zwaar. Deze landen krijgen te maken met erg hoge Amerikaanse importheffingen.

Apple, dat veel iPhones in China laat maken, verloor ruim 9 procent. Sportkledingmerken Nike en Under Armour zakten respectievelijk 14,4 en 18,8 procent.

Ook verloor de dollar fors aan waarde ten opzichte van andere munten, zoals de euro, de yen of Zwitserse frank. Financieel persbureau Bloomberg berekende dat de gehele terreinwinst die de dollar boekte na de verkiezingsoverwinning van Trump is weggevaagd.

De president zelf zei tegen journalisten zich weinig zorgen te maken over de situatie op de beurzen. Hij herhaalde zijn voorspelling dat de importheffingen de Amerikaanse economie doen groeien, waardoor ook de beurzen hard omhoog zullen gaan.

Olie werd ook goedkoper. Naast de zorgen over de wereldeconomie kwam dat ook doordat de OPEC+ vanaf mei meer olie gaat oppompen dan kenners hadden verwacht. Een vat Amerikaanse olie werd 7 procent goedkoper op 66,71 dollar per vat. Brentolie zakte 6,7 procent tot 69,93 dollar per vat.