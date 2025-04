ABN AMRO-economen somberder over economische groei door heffingen

De heffing van 20 procent op producten uit de Europese Unie raakt ten eerste de Nederlandse export naar de VS, schrijven ze. Daarnaast zwakt de wereldwijde economische groei af door alle heffingen die president Donald Trump andere landen heeft opgelegd. Dat is nadelig voor een internationaal georiënteerde economie als de Nederlandse.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Zo wil de Duitse regering meer uitgeven aan defensie en infrastructuur. Daarnaast kondigde de EU plannen aan voor hogere defensie-uitgaven. Dat zorgt in 2026 voor 1,3 procent groei in Nederland, waar ABN AMRO eerder uitging van 1 procent. Die sterkere groei komt ook doordat de vergelijkingsbasis met het voorgaande jaar gunstiger is.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zei in Nieuwsuur ook een flinke impact op de groeivooruitzichten voor Nederland te verwachten. „Er is natuurlijk heel veel onduidelijk”, zei hij. „We hebben wel wat vingeroefeningen gedaan. Die wijzen erop dat we dit jaar enkele tienden van een procentpunt van onze groei gaan verliezen. En dat zal volgend jaar zomaar kunnen oplopen tot een vol procentpunt. En de uitgangssituatie was dat onze groei structureel op 1,5 procentpunt per jaar ligt.”