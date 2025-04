Puma benoemt oud-topmanager Adidas tot topman

„We zijn ervan overtuigd dat Arthur Puma naar een nieuwe fase van kracht en groei zal leiden”, meldt de raad van commissarissen van het Duitse sportmerk. Hoeld is de opvolger van Arne Freundt, die in 2022 van commercieel directeur promoveerde tot bestuursvoorzitter. Hij trad terug om een meningsverschil over de strategie bij Puma.

De geschiedenis van Puma is sterk verweven met die van Adidas. De broers Adolf en Rudolf Dassler richtten in 1924 in het Beierse Herzogenaurach een schoenenfabriek op. Jaren later gingen ze met ruzie uit elkaar en begonnen elk hun eigen bedrijf, Adidas en Puma.

Hoeld is niet de eerste topmanager die van de ene naar de andere concurrent overstapt. Adidas-topman Bjørn Gulden was eerder de hoogste baas bij Puma, maar wisselde in 2022 van werkgever.

De 55-jarige Hoeld krijgt de leiding over Puma op een voor westerse sportmerken spannend moment. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdag opvallend hoge importheffingen aan voor een aantal Aziatische landen waar mode- en sportmerken hun schoenen en kleding graag goedkoop laten produceren.

Puma verloor donderdag op de beurs in Frankfurt ruim 11 procent. Adidas maakte een vergelijkbare duikeling.