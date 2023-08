Kerken in het buitenland zijn vaak een toeristische trekpleister. Menig vakantieganger brengt een bezoek aan een basiliek of kathedraal. Benieuwd naar de architectuur of verlangend naar rust en bezinning. Hoe is dat in Nederland? Zijn alleen rooms-katholieke kerken doordeweeks toegankelijk voor publiek of openen ook protestantse bedehuizen hun deuren? Een rondje langs vijf kerken op Voorne-Putten.