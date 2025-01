Delen foto’s gevolg bijzondere karakter kunstroof, aldus Van Weel

Binnenland

Dat de ongebruikelijke stap is genomen om foto’s en de namen van de verdachten van de kunstroof in Assen te publiceren, heeft volgens minister David Van Weel (Justitie en Veiligheid) „vooral te maken met het karakter van deze roof”. Er is internationale druk, maar ook tijdsdruk, zegt hij, want als die kunstschatten „op weg zijn naar het buitenland of naar elders of naar vernietiging, dan telt elke seconde”.