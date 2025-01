Buitenland hielp mogelijk bij doden anti-islamactivist in Zweden

Toen de Assyrisch-Iraakse christen Salwan Momika nog in zijn geboorteland woonde, leidde hij een militie die streed tegen terreurgroep Islamitische Staat. In 2018 werd de grond hem te heet onder de voeten en vluchtte hij naar Zweden. Woensdagavond kwam in dat land een eind aan zijn leven, terwijl hij op Tiktok aan het streamen was. Op het balkon van zijn appartement in de omgeving van Stockholm werd er minstens vijf keer op hem geschoten.

Vier advocaten hebben laten weten dat hun cliënten betrokkenheid bij de dood van Momika ontkennen. De advocaat van een vijfde verdachte wilde geen commentaar geven.

Momika was bekend vanwege zijn kritiek op de islam. In Zweden streed hij naar eigen zeggen tegen de islam en vocht hij voor vrijheid van meningsuiting. Het heilige boek van moslims verachtte hij en regelmatig organiseerde Momika manifestaties die eindigden met een Koranverbranding.

Zijn acties riepen breed verzet op. In diverse moslimlanden werd tegen hem gedemonstreerd. Zo bestormden in de zomer van 2023 woedende moslims de Zweedse ambassade in Bagdad en staken het gebouw in brand. Ook zette de Iraakse regering de Zweedse ambassadeur het land uit. In datzelfde jaar schoot een aan IS gelinkte Tunesiër als wraak twee Zweden dood in Brussel. De Koranverbrandingen waren een van de kwesties waardoor Turkije de toetreding van Zweden tot de NAVO lange tijd tegenhield.

Ook in Zweden konden de Koranverbrandingen op weerstand rekenen. Uitgerekend donderdag hadden Momika en zijn kompaan Salwan Najem in de rechtbank hun vonnis moeten horen vanwege groepsbelediging en aanzetten tot haat. Dat vonnis is nu uitgesteld tot 3 februari.

Iraniërs verbranden vorig jaar juni bij de Zweedse ambassade in Teheran een Zweedse vlag uit protest tegen de Koranverbrandingen door Salwan Momika. Momika werd woensdag doodgeschoten. Hoewel hij veelvuldig werd bedreigd, kreeg hij geen permanente beveiliging. beeld AFP

Naar verluidt ligt er in Momika’s geboorteplaats Koefa een beloning van bijna twee miljoen euro en een koran van goud klaar voor zijn moordenaar. Donderdag zei de Zweedse premier Ulf Kristersson dat de veiligheidsdiensten bij de moordzaak betrokken zijn. „Er bestaat duidelijk een risico dat er een link is met een buitenlandse mogendheid”, zei hij. Het is onduidelijk of de premier doelde op Irak. Vicepremier Ebba Busch veroordeelde de moord, noemde die „een bedreiging voor onze vrije democratie”.

Momika werd niet permanent beveiligd en dat geldt ook voor Najem. „Ik ben bang. Ze zullen me vinden en ook vermoorden. Absoluut”, zo tekenden Zweedse media op uit zijn mond.