Nederland vraagt Sierra Leone snel om uitlevering Bolle Jos

Tegenover de media tonen de autoriteiten van het land zich „welwillend”, zegt de bewindsman. Leijdekkers staat in Nederland gesignaleerd en op basis daarvan kunnen ze hem oppakken. Van Weel weet niet of Leijdekkers nog steeds in Sierra Leone verblijft of is vertrokken.

Eerder is Leijdekkers in Turkije opgepakt op verzoek van Nederland. Maar ook toen wist de „meest gezochte crimineel” van ons land te ontvluchten, aldus de minister. Het OM en de politie weten al een halfjaar dat de voortvluchtige Leijdekkers in Sierra Leone verblijft. Vorige week meldden AD en Follow the Money dat hij in Sierra Leone is.

De politie van Sierra Leone liet zondag weten bereid te zijn om in deze zaak samen te werken met de Nederlandse overheid, Interpol en andere politiediensten.