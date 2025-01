Synodeleden CGK stellen vragen over toekomst kerkverband

beeld RD, Maarten Stolk

Het moderamen ziet 80 procent als een „voldoende draagvlak” voor het plan van de interim-classes. Ds. R. Bikker voelt zich „overvallen” door dat getal. „Wil het moderamen het voorstel van de commissie daarmee helpen of niet?” Het voelt voor hem als „de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd. Wat als we blijven steken op 79 procent? Dit lijkt op willekeur. Waarom nu wel en bij die andere belangrijke stemming (over vrouw en ambt, red.) deze week niet? Ik proef een wens om iets te controleren. Komt dit voorstel voor uit geloof, hoop en vertrouwen? Moeten we het niet loslaten en aan de Heere overlaten?”

Het doet ds. A.A.L. Aalderink „verdriet” dat de polarisatie in de samenleving ook zichtbaar is in de kerk. Volgens hem is er een „wonder” nodig om het interim-model te laten werken. „En het zou ook een wonder zijn als er na negen jaar verootmoediging en bekering is, dat er werkelijk sprake is van heling van het kerkverband.”

Hij vraagt zich af of het nog „gerechtvaardigd” is om „nog meer tijd te kopen”. „Heeft de synode plaatselijke gemeenten niet tot het uiterste om geduld gevraagd? Stuur ons niet de kerken in zonder duidelijkheid over waar we nu staan.”

D. Schaafsma heeft „grote moeite” met het interim-model, onder meer omdat er volgens hem geen ruimte voor tucht is. „Het kan niet waar zijn dat gemeenten niet meer verantwoordelijk zijn voor de zonde en ongehoorzaamheid van gemeenten in interim-classes.” Hij ziet een „tunnelvisie, die alle bezwaren tegen het model terzijde schuift.”

In de CGK is geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers, ook niet in interim-classes, stelt hij. „De verschillen in ons kerkverband zijn zó groot, dat we geen andere weg kunnen inslaan dan die van afstand van elkaar nemen. Laat het interim-model los, zodat we in alle voorzichtigheid kunnen spreken over een model dat meer recht doet aan onze afspraken. Die weg is onvermijdelijk en noodzakelijk.”

Ds. W.E. Klaver, een van de initiatiefnemers van een alternatief plan, is verbaasd over het optimisme in het commissievoorstel. „Een van de redenen van de impasse in ons kerkverband is dat gemeenten afwijken van de norm. Er is geen enkele aanleiding om te denken dat kerken met vrouwen in het ambt of die homoseksuele relaties accepteren, op hun schreden terugkeren. Ik zie geen reden om optimistisch te zijn.”

Gezien de „fundamentele verschillen in hermeneutiek en visie op de kerk” is het volgens ds. Klaver noodzakelijk om, „met belijdenis van schuld, tijdelijk meer afstand van elkaar te nemen”.