Stevige kritiek op interim-model: „We kunnen niet meer samen verder”

Hierna krijgt ds. Schenau het woord om de vragen van 31 sprekers, vrijdagmorgen gesteld, te beantwoorden. Hij bestrijdt het idee, door sommige afgevaardigden geuit, dat de spanningen in het kerkverband uitsluitend of voornamelijk te wijten zijn aan meningsverschillen over vrouw en ambt en over hermeneutiek. “Nee, de kloof dateert van veel eerder. Al lang voordat deze thema’s gingen spelen, hadden we kritiek op elkaars prediking, wantrouwden we elkaar, was er een gebrek aan oog voor de eigenheid van gemeenten.”

Wat gebeurt er als het voorstel van de commissie geen meerderheid krijgt in de synode? “Een “plan B” heeft de commissie niet”, zegt ds. Schenau.

Hoe beoordeelt de commissie nieuwe ontwikkelingen in het kerkverband? “Dat was ontmoedigend, maar we hebben de moed toch niet geheel verloren”, zegt ds. Schenau. “Voortgaand handelen tegen kerkelijke besluiten in zien wij als onderdeel van het probleem. Wij betreuren dat en keuren het af. Dan is er sprake van minachting van de synode, te weten het synodale achterstellen bij het gemeentelijke.”