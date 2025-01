Plan interim-classes ingetrokken; CGK „terug bij af”

In een uitvoerig betoog verantwoordde ds. Van der Rhee vrijdagmiddag het besluit van de commissie toekomst kerkverband om haar voorstel inzake interim-classes in te trekken. Hij verwees naar de “grote spanningen” in het kerkverband en naar de „diepe impasse” die is ontstaan nadat in de achterliggende jaren in diverse classes de samenwerking is spaak gelopen en men de werkzaamheden in die classes tot een minimum heeft teruggebracht.

In die constellatie van een „vastgelopen” kerkelijk leven heeft de commissie toekomst kerkverband de opdracht aanvaard een uitweg te zoeken en enige ontspanning te brengen in het kerkelijk leven, stelde ds. Van Rhee. De commissie ervoer dat zij „onder de leiding van de Heilige Geest” tot „creatieve gedachten” was gekomen.

Vanaf het begin was echter duidelijk dat er niet gemakkelijk een „breed draagvlak” voor de plannen zou komen. Toch is, door aanpassingen van het plan, gepoogd tot meer draagvlak te komen. In de achterliggende maanden zag men het draagvlak echter eerder afkalven dan groeien.

Daar heeft het feit dat in diverse gemeenten wéér nieuwe ontwikkelingen te zien waren, niet aan meegeholpen, aldus de predikant.

Het verloop van de discussie vrijdag bracht de commissie ertoe het plan in te trekken, al is één lid van de commissie toekomst kerkverband „nog niet zover”, aldus ds. Van der Rhee.