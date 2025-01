Leerling school Maastricht valt flauw door ‘stikspel’

Eerder deze maand kwam een scholier van een school in Nieuwegein om het leven door eenzelfde soort zaak. Vorige week werden vier minderjarigen aangehouden omdat ze het stikspel deden op een school in Rotterdam. Daarbij verloor een jongen ook kort het bewustzijn. Op sociale media zijn de gevaarlijke ‘challenges’ waarbij kinderen elkaar wurgen en vlak voor ze flauwvallen stoppen een trend.

Volgens rector Linsen is het incident op zijn school beangstigend. „Het is onbegrijpelijk, maar het is wel gebeurd”, zegt hij. „De challenge lijkt wel aan kracht te winnen, het is heel bijzonder.” Een docent van de school heeft volgens Linsen adequaat gehandeld. De jongen is later door zijn moeder opgehaald. „Fysiek ging het al heel snel prima. Ik denk dat meer in het hoofdje iets is gebeurd”, zegt de rector. „We staan in goed contact met moeder en kind.”

Leerlingen en ouders van leerlingen zijn inmiddels geïnformeerd of krijgen nog informatie. Ook denkt de school aan extra voorlichting.

De politie en het OM riepen ouders onlangs al op om met kinderen te praten over de wurgspellen en over de gevaren ervan. De Hersenstichting waarschuwt bijvoorbeeld dat de hersenen al na zeer korte tijd schade kunnen oplopen als ze geen zuurstof krijgen.