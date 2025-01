Helpen 100.000 handtekeningen tegen komst zondagsschoolpolitie?

Vanuit de politiek klinken er verschillende geluiden. Voorstanders benadrukken de noodzaak om preventief in te kunnen grijpen bij problematisch onderwijs. Aan de andere kant wordt steeds sterker de alarmbel van de godsdienstvrijheid geluid. „Ook de onderwijsinspectie heeft hier helemaal geen capaciteit voor”, aldus Wim van Egdom. De wet moet eerst nog langs de Raad van State alvorens er een Kamerdebat over plaatsvindt. Volgens Arij Heijboer kunnen we dat debat pas op zijn vroegst na de zomer verwachten.

Ondertussen heeft stevige taal van Donald Trump opnieuw voor opschudding gezorgd. Zijn voorstel om Palestijnen uit Gaza te deporteren naar Egypte en Jordanië werd in de Arabische wereld fel veroordeeld. Van Egdom: „Twee miljoen mensen deporteren is volkomen belachelijk en moreel onaanvaardbaar. Denk je eens in dat we ineens heel Noord-Holland naar Duitsland en België zouden deporteren.” Echter, die harde woorden lijken wel te werken. „Hij heeft echt gezag in het Midden-Oosten. Het is toch zo dat een krachtige taal en met overdrijving spreken daar verstaan wordt”, aldus van Egdom.