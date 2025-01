„Wet informeel onderwijs grote stap richting totalitaire staat”

Dat stelde de bestuurder van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC), Bert Kalkman, dinsdag in de Tweede Kamer voorafgaand aan de indiening van drie petities die vragen om de omstreden wet niet in te voeren. Onder leiding van IKC kwamen tien kerkelijke jongerenorganisaties in actie om te protesteren tegen de plannen van staatssecretaris Paul van Onderwijs. Dat zijn de BHZ, BVZGG, CGJO, HGJB, HHJO, HJW, JBGG, Kerkpunt, het LCJ en het IKC zelf.

Kalkman sprak zijn statement ook uit namens de Islamitische Stichting Nederland (ISN) waarbij een kleine 150 moskeeën zijn aangesloten en namens de Chinees-Aziatische weekendscholen. Deze organisaties dienden dinsdagmiddag ook petities in bij de Tweede Kamer.

„Deze wet ademt wantrouwen en bedreigt de kernwaarden van onze democratie. Vandaag wil de Staat een voet tussen de voordeur van het informeel onderwijs. Morgen kan een politieke organisatie aan de beurt zijn”, zo stelde Kalkman. „Deze wet is on-Nederlands, ademt wantrouwen en verwijdert overheid en burgers van elkaar omdat de wet het recht buigt.” De wet roept volgens hem herinneringen op aan „het Oost-Duitsland van voor de Wende. De vrijheid van religie en geweten wordt met deze wet aangetast. En dat is fout, gewoon fout.”

Ruim 100.000 mensen ondertekenden een van de drie verzoekschriften aan de Tweede Kamer. De petitie van het IKC wordt gesteund door ruim 57.000 personen, de ISN haalde bijna 42.000 handtekeningen op en de petitie van de Chinese weekendscholen en enkele andere organisaties kreeg ruim 2.000 steunbetuigingen.

In de petitie van het IKC staat dat „de overheid met deze wet de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, geweten en godsdienst schendt”. Ook is deze voorgenomen wet „buitenproportioneel”. De overheid doet er beter aan „de aanpak van antirechtstatelijke activiteiten te zoeken binnen het strafrecht”. Verder denken de jongerenorganisaties dat een dergelijke wet „het wantrouwen in de overheid bij groepen Nederlandse burgers bevordert”.

De Islamitische Stichting Nederland wijst naast de schending van grondrechten op een tweetal andere gevaren. De voorgenomen registratie van gevoelige persoonsgegevens vergroot volgens de ISN onveiligheid en wantrouwen. Verder wijst de stichting erop dat „vage definities in de wet ruimte bieden voor willekeurige handhaving en onzekerheid”.

Staatssecretaris Paul wil het wetsvoorstel aan het eind van dit jaar naar de Tweede Kamer sturen. De afgelopen maanden konden belanghebbenden via internet hun commentaar op de wet leveren. Daar maakten zo’n 3000 personen en organisaties gebruik van. Zij zijn ook zeer bezorgd over de gevolgen van mogelijke invoering van controles op informeel onderwijs.