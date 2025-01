Meta en Tesla omhoog op positief Wall Street, Microsoft daalt

Microsoft presenteerde eveneens zijn resultaten, maar die vielen minder in de smaak bij beleggers. Het aandeel van het softwarebedrijf ging kort na de opening 6 procent omlaag. Microsoft zag de groei van zijn clouddivisie vertragen in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat is een tegenslag voor het Amerikaanse technologie- en softwareconcern dat miljarden heeft geïnvesteerd in producten op het gebied van kunstmatige intelligentie.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,1 procent hoger op 44.745 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,3 procent op 6057 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verbeterde 0,2 procent tot 19.677 punten. Woensdag gingen de aandelenbeurzen in New York omlaag na het besluit van de Amerikaanse centralebankkoepel Federal Reserve om de rente onveranderd te laten, na de verlagingen vorig jaar.

Het besluit van de Fed om de rente gelijk te houden, was geen verrassing voor beleggers. Sinds september werd de Amerikaanse rente drie keer verlaagd. De centrale bank maakt nu pas op de plaats in afwachting van nieuwe cijfers over de inflatie en arbeidsmarkt en meer duidelijkheid over het beleid van president Donald Trump. In een toelichting verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell dat er geen haast is om de rente verder te verlagen.

Het aandeel American Airlines zakte bijna 2 procent. Woensdagavond kwam een verkeersvliegtuig van de maatschappij met 64 passagiers aan boord in Washington in botsing met een legerhelikopter.

Computerbedrijf IBM viel op met een 10 procent hogere koers nadat het de winstverwachtingen voor het vierde kwartaal had overtroffen. Caterpillar verloor ruim 4 procent. De fabrikant van bouwmachines waarschuwde voor een lagere omzet in 2025. De vierdekwartaalcijfers waren wel boven verwachting.