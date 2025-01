School waarschuwde voor mishandeling pleegmeisje Vlaardingen

De school deed de melding na een incident. Wat er toen precies is gebeurd, staat niet in het donderdag gepubliceerde inspectierapport. Veilig Thuis werd niet ingeschakeld. Volgens de school is de ervaring dat dit netwerk tegen kindermishandeling de meldingen niet aanneemt en melders doorstuurt naar anderen.

Voor het incident ging het meisje nog wel naar school, maar vaak kwam ze niet opdagen. Dat werd geregistreerd als ‘geoorloofd verzuim’. „De reden van afwezigheid van de leerlinge is niet altijd helder en dus niet structureel geregistreerd”, aldus de inspectie. De school schakelde de leerplichtambtenaar ook niet in.

Sinds december 2023 bleef ze helemaal thuis. Ook dat ging als geoorloofd verzuim de boeken in. Volgens de inspectie had de school vier dingen kunnen doen. Toestemming vragen aan de onderwijsinspecteur om af te wijken van de verplichte lestijd voor het meisje was de meest passende optie, aldus het rapport.

Hoe dat het meisje had kunnen helpen, meldt het verslag niet. In mei 2024 werd ze zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen.

De onderwijsinspectie stelt ook dat de situatie heel complex was. De school moest rekening houden met de zorginstellingen, de pleegouders en de biologische moeder van het meisje. „Daarbij komt dat de school gedurende het proces ook een stroeve samenwerking heeft ervaren tussen de zorginstanties onderling en de pleegouders”, staat in het inspectierapport.