Europese Commissie: Russisch gas geen onderdeel van vredesdeal

Aanleiding is een artikel in de zakenkrant Financial Times (FT) waarin EU-ambtenaren stellen dat er wel degelijk over de mogelijkheid gesproken wordt. Volgens bronnen van FT zouden Duitse en Hongaarse diplomaten al hun steun uitgesproken hebben. Ook uit andere onbekende hoofdsteden klinkt volgens de krant een positief geluid.

Oost-Europese diplomaten zijn juist verontwaardigd, stelt het artikel. In Oost-Europa was het moeilijk om alternatieven voor Russisch gas te vinden. Europa was voor de Russische invasie van Oekraïne erg afhankelijk van olie en gas uit Rusland. Om te voorkomen dat EU-landen de Russische oorlogskas zouden spekken besloten ze de import af te bouwen. Dat is grotendeels gelukt.