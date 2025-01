Kinderbescherming wil aanpak screening pleeggezinnen herzien

De RvdK heeft de justitiële screening van pleegouders onder zijn hoede. In 2023 werd op verzoek van de pleegzorgorganisatie een herscreening gedaan van het pleeggezin in Vlaardingen, waar het meisje verbleef. Bij de besluitvorming hierover is volgens de inspecties niet het vierogenprincipe, waarbij een tweede persoon meekijkt, toegepast. „Inmiddels hebben we onze richtlijn (her)screening hierop aangescherpt, zodat bij de besluitvorming voortaan altijd een collega meekijkt.” De raad wil verder kijken of continue screening mogelijk is.

Verder heeft de RvdK onderzoek naar de beëindiging van het gezag van de moeder van het meisje niet tijdig gedaan, oordelen de inspecties. Destijds waren er lange wachttijden, die inmiddels volgens de raad zijn teruggebracht naar gemiddeld twintig dagen. „We zijn er scherp op dat dit zo blijft.” Een advies over de beste opvoedplek voor het meisje had bovendien volgens de inspecties beter moeten worden onderbouwd. „We gaan na hoe we onze taak beter kunnen vervullen als de meningen van direct betrokken partijen zeer uiteen lopen”, aldus de raad.

Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid komt naar voren dat het inmiddels 11-jarige meisje langdurig aan haar lot werd overgelaten. Ze werd vorig jaar zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen, doordat haar pleegouders haar ernstig zouden hebben mishandeld.

„De veiligheid en bescherming die zij zo hard nodig had, heeft ze niet gekregen”, zegt de raad. „Dat is intens verdrietig en doet pijn. Wij leven mee met het meisje en iedereen die dicht om haar heen staat, en met de andere (pleeg)kinderen die in het pleeggezin hebben gewoond en hun naasten.”

De RvdK komt „binnen zes weken” met een verbeterplan.