Wereldwijde vraag naar vliegreizen bereikt recordhoogte

Gemeten in door reizigers afgelegde kilometers lag de vraag naar vliegreizen vorig jaar ruim 10 procent hoger dan in 2023. In vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak, ging het om een stijging van bijna 4 procent.

„Het is in 2024 overduidelijk geworden dat mensen willen reizen”, zei IATA-topman Willie Walsh in een toelichting. „Vooruitkijkend naar 2025 zijn er alle aanwijzingen dat de vraag naar reizen zal blijven groeien, zij het in een gematigder tempo van 8 procent, wat meer in lijn is met historische gemiddelden.”

Walsh verwijst in zijn toelichting op de cijfers over de luchtvaart ook naar de vliegtuigcrash in de Verenigde Staten op woensdagavond. „Het tragische ongeluk gisteravond in Washington herinnert ons eraan dat veiligheid onze voortdurende aandacht vereist”, zegt hij. „We zullen nooit ophouden met onze inspanningen om de luchtvaart nog veiliger te maken.”