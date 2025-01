Nog eens zeven gijzelaars vrijgelaten in de Gazastrook

De Israëlische militair Agam Berger werd eerder op de dag vrijgelaten in het noorden van de Gazastrook. De vrouw is inmiddels teruggekeerd naar Israël. De tweede vrijlating van de dag verliep chaotischer. Deze vond plaats in Khan Younis, in de buurt van het huis van de vorig jaar gedode Hamasleider Yahya Sinwar.

Op livebeelden was te zien dat honderden mensen zich in de zuidelijke stad hadden verzameld. Door de grote belangstelling was niet duidelijk te zien wat er gebeurde, in tegenstelling tot de eerdere vrijlatingen van gijzelaars. Er waren ook veel gewapende mannen van Hamas en Islamitische Jihad aanwezig.

Moses en Yehud werden in tegenstelling tot Berger vastgehouden door Islamitische Jihad. Dit is na Hamas de grootste groepering in de Gazastrook. Hamas liet eerder zeven Israëlische vrouwen vrij en liet Israël in ruil daarvoor 290 Palestijnse gevangenen gaan. Donderdag worden naar verwachting nog eens 110 Palestijnen vrijgelaten.