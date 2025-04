Tunesië begonnen met ontmanteling migrantenkampen

Waar de migranten naartoe worden gebracht is niet bekend, maar de woordvoerder zei dat het de bedoeling is dat ze uiteindelijk terugkeren naar hun landen van herkomst. Een onbekend aantal migranten dat zich verzette tegen de ontruimingen zou al zijn uitgezet.

El Amra en Jebeniana liggen niet ver van de havenstad Sfax, een belangrijk vertrekpunt voor migranten die per boot de gevaarlijke oversteek naar Italië willen maken. De politieactie komt na protesten van inwoners van de plaatsen tegen de aanwezigheid van de migranten. De Tunesische president Kais Saied hitst geregeld de bevolking op tegen de vreemdelingen, die vooral uit landen beneden de Sahara komen.

In 2023 sloten de Italiaanse premier Giorgia Meloni en toenmalig premier Mark Rutte namens de EU een akkoord met Tunesië over het tegenhouden van migranten. In ruil krijgt het land ongeveer 1 miljard euro van Europa. Die zogenoemde Tunesiëdeal riep veel vragen op, onder meer over hoe tegengehouden migranten zouden worden opgevangen.

De Europese ombudsman hekelde oktober vorig jaar het gebrek aan transparantie over hoe de mensenrechtensituatie in het autoritair geleide Tunesië is meegewogen bij het akkoord. „De Commissie heeft de plicht te garanderen dat met EU-middelen geen maatregelen worden gesteund die de mensenrechten schenden”, zei ombudsman Emily O’Reilly toen.