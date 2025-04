Honderden betogers tegen Trump en Musk in Europa de straat op

Enkele honderden betogers kwamen op Trafalgar Square in Londen bijeen en riepen: „Handen af van Canada, handen af van Groenland, handen af van Oekraïne”. Het thema van de betogingen die dit weekend ook in de VS worden gehouden, is ‘Hands off!’. President Trump heeft herhaaldelijk gesuggereerd dat Canada en Groenland bij de VS gevoegd moeten worden. Hij is ook een tegenstander van het voortzetten van de oorlog in Oekraïne, omdat hij denkt dat dit zinloos bloedvergieten is.

Circa tweehonderd demonstranten verzamelden zich op de Place de la République in Parijs met onder meer borden met de oproep: herstel de democratie!