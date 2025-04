Moskou zegt dat Kyiv aanvallen op energiesector verveelvoudigt

Volgens Rusland is er bij de Oekraïense aanvallen met drones en artillerie schade aangericht in de regio’s Belgorod, Brjansk, Cherson, Lipetsk, Loehansk en Voronezj. Cherson en Loehansk zijn regio’s in door Rusland bezet Oekraïne.

Op initiatief van de Amerikaanse regering hebben Oekraïne en Rusland beloofd geen doelen meer aan te vallen die voor de energievoorziening van belang zijn. Rusland zegt daarmee gestopt te zijn en Oekraïne zegt dat het er 18 maart mee is gestopt. Maar beide partijen stellen dat de aanvallen van de ander op de energiesector gewoon doorgaan. Het is de bedoeling dat dit gedeeltelijke bestand een stap is op weg naar een wapenstilstand.