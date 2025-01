Nieuw verschenen: Klarinettrio’s van Hartmann, Gade en Mendelssohn

In de slipstream van de Duitse romantiek zochten Deense componisten hun inspiratie in Duitsland. Van hen was Niels Gade (1817-1890) de beroemdste. Hij verbleef in Leipzig en stond hoog aangeschreven bij Robert Schumann en Felix Mendelssohn. Na zijn terugkeer uit de Duitse stad werd hij de centrale figuur in het Deense muziekleven. De componist zette een conservatorium op en werkte als dirigent en organist. Het Chimaera Trio speelt zijn Noveletten op. 29 voor pianotrio. Gade deed voor dit werk inspiratie op bij Schumann.

Ook de zwager van Gade, Emil Hartmann (1836-1898), doorkruiste Duitsland en werkte er als dirigent. Hartmanns Sérénade op. 24 voor klarinet, cello en piano is een eerbetoon aan de drie centrale figuren in de Duitse Romantiek: Mendelssohn, Schubert en Schumann.

Mendelssohns Trio op. 49 completeert de cd. Schumann noemde het een werkelijk prachtige compositie. In zijn optiek was Mendelssohn de Mozart van de 19e eeuw. Het Chimaera Trio vervangt de viool in het werk door een klarinet.

Het Chimaera Trio werd opgericht in 2012 en bestaat uit Annemiek de Bruin (klarinet), Irene Kok (cello) en Laurens de Man (piano).

Emil Hartmann, Niels Gade, Felix Mendelssohn, Clarinet Trios, Chimaera Trio; MDG (MDG 903 2331-6): € 20,-; bestellen: chimaeratrio.nl.

Sérénade, Romance (Hartmann)

Noveletten, Moderato (Gade)