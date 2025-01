Economische groei eurozone eind 2024 tot stilstand gekomen

Naast Frankrijk en Duitsland liet ook Ierland een economische krimp zien, van 1,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De economieën van Italië en Oostenrijk kwamen tot stilstand. Andere landen groeiden wel, waarbij Portugal het beste presteerde. Eurostat meldde geen cijfers voor Nederland. Voor de gehele Europese Unie meldde het statistiekbureau een groei van 0,1 procent in het vierde kwartaal.

Het Franse nationale statistiekbureau Insee meldde eerder op de dag dat de Franse economie eind vorig jaar met 0,1 procent is gekrompen. Dat kwam onder meer doordat de uitgaven van consumenten minder hard stegen. Ook verdiende Frankrijk minder aan handel met het buitenland. De periode van krimp viel samen met een politieke crisis in Parijs.

Daarnaast werd eerder op de dag bekend dat de Duitse economie in het laatste kwartaal van 2024 sterker is gekrompen dan gedacht. De Duitse economie worstelt al langer met problemen in onder meer de omvangrijke auto-industrie, een zwakke export naar China en consumenten die door de hoge inflatie en dure energieprijzen minder uitgeven. Daarbovenop komt nog de politieke onzekerheid door de val van de regeringscoalitie.

Eurostat meldt verder dat de economische groei in de eurozone voor heel 2024 is uitgekomen op 0,7 procent. Voor de Europese Unie was dat 0,8 procent.