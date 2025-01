Koningin Máxima leert in Houten wat er in frikandel zit

De koningin is woensdag op werkbezoek in Houten bij SVO vakopleiding food, een mbo-instelling die studenten opleidt voor het werk in de horeca en de versindustrie. Tijdens een rondleiding door de praktijklokalen maakt ze kennis met de verschillende opleidingen.

Op het menu staan onder meer biefstuk, hybride rookworst en frikandel. De koningin wil graag weten waarvan de frikandellen zijn gemaakt. „Kippenvlees, Majesteit!”, reageert iemand volgens een AD-verslaggever die ter plaatse is. Wat nog meer allemaal, vraagt de vorstin verder. Specerijen en water, maar géén slachtafval, wordt haar verzekerd.

De koningin doet verder kennis op over vegetarisch en veganistisch koken. Ze zet een VR-bril op om te ‘ruiken’ aan moderne leertechnieken.

Na de rondleiding spreekt Máxima met vooraanstaande figuren uit het onderwijs en de foodsector over de vraag hoe mbo-scholen en bedrijven beter kunnen samenwerken om personeelstekorten aan te pakken.

Het bezoek komt volgens SVO op een bijzonder moment. Volgend jaar viert de vakopleiding namelijk haar honderdjarig bestaan. SVO beschikt over twintig opleidingslocaties en heeft in totaal zo’n 2100 studenten.