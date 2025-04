Medeleven past bij overlijden paus Franciscus

Afgelopen maandag overleed paus Franciscus, het hoofd van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. In het Reformatorisch Dagblad werd hier op gepaste wijze aandacht aan geschonken en ook op de digitale kanalen werden berichten geplaatst door het RD.

Juist de berichtgeving van het RD via het socialmediakanaal Facebook bracht de reformatorische gemoederen in beweging. Onder een neutraal vormgegeven bericht over het overlijden van paus Franciscus kwam al snel een spervuur aan reacties. Vaak waren het geen pogingen tot begrip, geen waardige houdingen van medeleven, maar harde oordelen, stellig geformuleerde waarheden en soms zelfs ronduit beschamende uitlatingen.

Deze reactiestroom wil ik aangrijpen om aandacht te vragen voor een andere en meer respectvolle omgang met rooms-katholieken.

Discussiecultuur

De stichting In de Rechte Straat (IRS), waar ik werkzaam voor mag zijn, zet zich in om in (voormalig) rooms-katholieke gebieden de rijkdom van het Evangelie te delen. Uit ervaring weet ik dat een respectvolle houding ten opzichte van de ander hard nodig is om het geloofsgesprek aan te gaan over het Evangelie van vrije genade.

Het is niet de eerste keer dat we binnen de christelijke gemeenschap geconfronteerd worden met de scherpe kantjes van de online discussiecultuur. Het is verdrietig om te zien hoe de onderlinge verdraagzaamheid, een kernwaarde van het christelijk geloof, zo vaak lijkt te verdwijnen achter een muur van dogmatische (on)zekerheid.

Er zijn en blijven natuurlijk leerstellige verschillen en het is goed om die ook te bespreken. Maar de manier waarop dit met regelmaat gebeurt op online kanalen, getuigt zelden van de redelijke fatsoensnormen die men van christenen mag verwachten. Het gaat dan vaak niet meer om het in liefde voor elkaar zoeken naar de waarheid van Gods Woord, maar om het winnen van een discussie, het afbranden van een ander standpunt. De nuance verdwijnt dan volledig en van wederzijdse gevoelens van barmhartigheid blijft niets over.

Uitgestoken hand

Zo was het ook met de berichtgeving over het overlijden van paus Franciscus. Juist deze man heeft tijdens zijn leven op een laagdrempelige manier toenadering gezocht tot verschillende culturen en geloofsgemeenschappen, verbindende woorden gesproken en een open houding getoond.

De reacties vanuit een deel van de reformatorische achterban op Facebook waren echter overwegend negatief, soms zelfs ronduit vijandig. Blijkbaar hebben deze reageerders de uitgestoken hand niet opgemerkt of zijn ze doof voor de pogingen tot verbinding. In plaats daarvan werden oude dogma’s herhaald, veroordelingen uitgesproken en werd de paus weggezet als de antichrist.

Ongenuanceerde reacties op Facebook zijn een gemiste kans om elkaar met respect te bejegenen

Ik ken de theologische verschillen die er zijn, maar ik betreur de afwijzende en ongenuanceerde toon van deze reacties op social media ten zeerste. Naar mijn mening is dit niet de manier waarop christenen met elkaar om dienen te gaan. We moeten ons afvragen of dit een vruchtbare vorm van christelijk leven is en of dit bijdraagt aan het bouwen aan Gods Koninkrijk.

Fatsoensnormen

In het geval van de overleden paus was het naar mijn mening een verkeerde reactie op iemand die zelf de toenadering zocht. Het getuigt van een reactie die geen rechtdoet aan de boodschap van een Evangelie van liefde en verzoening. Het is een gemiste kans om, ondanks de verschillen, elkaar met respect te bejegenen en wellicht zelfs iets van elkaar te leren.

Ik wil pleiten voor een andere houding. Een houding die gekenmerkt wordt door nederigheid, respect en een oprechte poging om de ander te verstaan. Een houding die de redelijke fatsoensnormen hoog in het vaandel draagt, ook online. Laten we stoppen met het voeren van verhitte discussies over leerstellingen op een platform dat zich daar vaak niet voor leent. Laten we de nuance zoeken, de liefde de overhand laten hebben en de uitgestoken hand van de ander niet zomaar afwijzen.

Want uiteindelijk zijn we allemaal geroepen om één te zijn in Christus. En dat begint met een respectvolle omgang met elkaar, ook op Facebook.

Hans van Hoof is waarnemend directeur van de stichting In de Rechte Straat (IRS) en is betrokken bij diverse evangelisatieprojecten in rooms-katholieke gebieden in Europa. Hij groeide op in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ging op 44-jarige leeftijd over naar een reformatorische kerk.