Meta treft schikking van 25 miljoen dollar om verbanning Trump

Meta treft nu een schikking, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Daarbij gaat 22 miljoen dollar naar de presidentiële bibliotheek, waar archiefmateriaal rond oud-presidenten en hun ambtstermijn wordt bewaard. De overige miljoenen van het moederbedrijf van Facebook gaan naar andere gebruikers die een rechtszaak aanspanden om hun schorsing op Facebook.

Trump stuurde in januari 2021 via sociale media berichten de wereld in waarin hij sprak van „gestolen” verkiezingen die werden gewonnen door de Democraat Joe Biden. Een groep Trump-aanhangers bestormde het Capitool in Washington terwijl Congresleden daar bijeenkwamen om de verkiezingsuitslag formeel te bevestigen.

Naast Facebook weerden ook het toenmalige Twitter en videoplatform YouTube accounts van Trump om zijn rol bij de rellen. Later hieven de bedrijven die blokkades op, maar inmiddels communiceert Trump het liefst via zijn eigen platform Truth Social.